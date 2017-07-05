Лента новостей

14:40
Омелян заявил о миллионах убытков из-за Petya
14:06
Япония ввела ограничения на посещения казино
13:39
«Поезд Единение Украины «Трухановская Сич» приехал в Донецкую область
11:56
В Краматорске ждут поднятия тарифов на воду
11:24
В селе Звановка появится пляж
10:57
В Дружковке мужчина забил молотком 90-летнюю старушку
10:50
В Лимане 7-летняя девочка упала с пятого этажа
10:31
Ответственность за планету
21:44
Скиф-Ходаковский: предатель или марионетка?
20:08
Выполнение сварочных работ и методы сварки
16:51
Мариуполь частично остался без электричества
16:03
"Фантом" не пропустил на территорию ДНР комплектующие для компьютерной техники
15:31
Мариупольский городской голова недоволен монополией КП "Вода Донбасса"
15:25
Как украинцам можно спрятаться от налога на недвижимость
13:11
Из-за хакерской атаки в Славянске не выдают справки переселенцев
12:27
Плательщики Донетчины перечислили в сводный бюджет страны на 40% больше, чем в прошлом году
11:34
На Азовском море объявили штормовое предупреждение
11:05
Мариупольцы борются за "Укрпочту"
10:57
В Константиновке разыскивают 12-летнюю девочку
10:53
В Мариуполе 25 отдыхающих унесло в море
10:43
Празднование освобождение северной Донетчины: футбол, концерты, торжественное шествие
10:30
Почему валютная политика в нашей стране застыла
20:41
Спортивный комбинезон для девочки: одежда для спорта и отдыха
20:34
В Славянске задержали насильника
15:31
Таможенный брокер
14:33
Ремонт бытовой техники необходимо доверять профессионалам
13:59
В Славянске полицейские обнаружили очередную семью, где бьют детей
13:54
В Марьинке ранен местный житель
12:41
Великоновоселковского район отпраздновал 85-летие Донецкой области
12:35
В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области
12:12
ГФС Донецкой области: в судебном порядке возвращено государству более 29,6 млн гривен
11:37
Донецкую фильтровальную станцию обещают запустить сегодня
11:26
Оформление кредита онлайн. Преимущества
11:12
В чем ценность фарфоровой посуды?
11:07
Почему именно секционные ворота идеально подходят для гаража
11:03
Непредвиденные ситуации из истории футбола
10:57
Земля в обороте
10:55
«Артемсоль» просит суд признать неправомерными результаты ревизии госаудиторов
10:49
Гидры энергетики
10:46
Повышения пенсионного возраста нет, но поработать дольше придется
10:42
Скандал как финансовый фактор
10:38
Что происходит на процессинговом рынке
23:49
Плазмолифтинг волос - показания, противопоказания
21:08
Как работает транспортная компания
17:22
"Фантом" предотвратил попытку незаконной перевозки с ДНР оборудования на 80 тыс. гривен
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В Лимане 7-летняя девочка упала с пятого этажа

0
139
Происшествия
0
В Лимане 7-летняя девочка упала с пятого этажа

Лиманские полицейские проводят проверку по факту падения из окна пятого этажа 7 - летней девочки. Ребенок находился в квартире с бабушкой. Родителей в это время дома не было. Сейчас девочка находится в реанимации.

Вызов в полицию поступил вчера около 21.30 от медиков скорой помощи. Врачи сообщили, что к ним попала девочка, у которой они диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника, тупую травму живота сотрясение головного мозга. По словам бабушки, девочка выпала из окна пятого этажа.

«Предварительно установлено, что девочка играла на подоконнике, оперлась на москитную сетку и выпал из окна», - говорится в сообщении Славянского отдела полиции.

До ТеБе


Похожие публикации

20-06-2017
В Горняке исчезла 6-летняя девочка
4-05-2017
В Покровске из окна многоэтажки выпал 7-летний ребенок
23-09-2016
В Угледаре умерла пятимесячная девочка
9-08-2016
В Угледаре из окна выпала девочка
15-01-2016
В результате взрыва в Украинске погибла 4-летняя девочка
28-02-2015
Экс-регионал выпрыгнул из окна своей квартиры с 17-го этажа

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх