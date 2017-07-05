В Лимане 7-летняя девочка упала с пятого этажа

Лиманские полицейские проводят проверку по факту падения из окна пятого этажа 7 - летней девочки. Ребенок находился в квартире с бабушкой. Родителей в это время дома не было. Сейчас девочка находится в реанимации.
Вызов в полицию поступил вчера около 21.30 от медиков скорой помощи. Врачи сообщили, что к ним попала девочка, у которой они диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника, тупую травму живота сотрясение головного мозга. По словам бабушки, девочка выпала из окна пятого этажа.
«Предварительно установлено, что девочка играла на подоконнике, оперлась на москитную сетку и выпал из окна», - говорится в сообщении Славянского отдела полиции.
До ТеБе