Роковой отдых: в Славянске утонули два человека

В четверг, 29 июня, в водоемах Славянска было найдено два тела. В реке Казенный Торец и одном из озер Славянского курорта утонули мужчины, обстоятельства их гибели выясняются, сообщает До ТеБе.
В частности, как сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, 29 июня в 16:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в реке Казенный Торец в Славянске утонул человек. Его анкетные данные пока не выяснены.
Другой утонувший 1977 г.р. ушел из дома еще двое суток назад. К правоохранителям, по информации Славянского отдела полиции обратилась жена погибшего.
- Женщина рассказала правоохранителям, что он ушел из дома утром двое суток назад, после чего не появлялся даже на работе - однако, тогда все объяснили его поведение проблемами с алкоголем. Поводом для настоящей тревоги стал звонок с телефона мужа - неизвестный рассказал, что нашел мобильный рядом с одеждой на берегу одного из озер Словкурорту, - сообщают правоохранители.
Данные о событии внесены в единый реестр досудебных расследований Славянской полиции по статье 115 УК Украины "Убийство". Проводится проверка.