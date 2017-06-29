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В Донецке взорвали университет

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Происшествия
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В Донецке взорвали университет

Сегодня, в Калининском районе города Донецка на фоне мощной грозы произошел подрыв университета ДонНУЭТ имени Туган-Барановского.

В результате взрыва разрушен фасад актового зала, также серьезно пострадала библиотека торгового университета. Как заявляют СМИ, сработало самодельное устройство заложенное в здании. Также по не официальным данным имеется информация о погибших.

В самопровозглашенной ДНР прокомментировали данное происшествие следующим образом.

«В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания, — сказал собеседник агентства. – Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается».

Также СМИ ДНР заявляют о пострадавшей женщине стороже. Ее госпитализировали в районную больницу.

По словам студентов университета, кровлю здания недавно ремонтировали, поэтому подмыв, о котором говорят в "республике", произойти не мог.

Сейчас на месте работают бригады МЧС и полиции.


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