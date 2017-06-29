В Белозерском 17-летний парень упал с крыши пятиэтажки

Компания юношей решила залезть на крышу недостроя в Добропольском районе, однако один из них не удержался и сорвался с пятого этажа.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.
- Полицейские, прибывшие на вызов, установили, что около 16.00 компания ребят возвращалась домой с пруда. По дороге подростки залезли на крышу недостроенной пятиэтажки. 17-летний юноша не удержался и упал вниз, получив перелом ноги, - рассказали правоохранители.
Мальчик был срочно доставлен в больницу.
Чтобы предупредить несчастные случаи среди детей, сообщается в полиции, было принято решение давать нарядам, которые заступают на охрану общественного порядка, информацию об опасных зданиях, местах скопления молодежи, чтобы они их постоянно проверяли.
До ТеБе