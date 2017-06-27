В Енакиево горел металлургический завод

На территории металлургического завода в городе Енакиево произошел пожар. Об этом сообщают интернет-ресурсы со ссылкой на МЧС самопровозглашенной ДНР.
Пожар произошел 26 июня.
«Енакиево, пр. Металлургов, трехэтажное здание конвертерного цеха филиала №2 ЗАО "Внешторгсервис" – пожар», – говорится в сообщении.
Как утверждают в ДНР, пожаром уничтожен рубильник и 1 погонный м кабеля в помещении распределительного устройства, 2 погонных м кабеля, 50 погонных м резиновой трубы диаметром 20 мм, 2 частотных привода в кабельном помещении подвала.
Пожар ликвидирован. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.