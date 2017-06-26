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В Мариуполе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

В ДТП вблизи Мариуполя пострадали четыре человека, двое из них - дети

В Краматорске на пешеходном переходе легковушка сбила двух женщин и ребенка

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