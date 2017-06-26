В Краматорске на пешеходном переходе легковушка сбила двух женщин и ребенка

Вчера, 25 июня, на пересечении улиц Василия Стуса и Катеринича в Краматорске произошло ДТП. Водитель автомобиля «Шевролет Нива» совершил наезд на двух женщин и ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
- В результате происшествия пострадали 3 пешехода - женщины - 58 и 59 лет и 7-летний мальчик. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия выясняются, - рассказали в полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
До ТеБе