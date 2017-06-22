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Марьинка снова под обстрелом: ранена женщина

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Происшествия
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Марьинка снова под обстрелом: ранена женщина

Марьинка снова попала под огонь сепаратистов. В результате взрыва мины осколочные ранения получила 43-летняя местная жительница.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.

- В Марьинке на улице Садовой осколочное ранение получила 43-летняя женщина. Мина разорвалась на соседнем дворе. С ранением бедра и руки женщину доставили в Кураховской больницу, где ей оказывается необходимая помощь, - написал он.

Состояние пострадавшей, по словам главы Донецкой области, врачи оценивают как средней степени тяжести.


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