Марьинка снова под обстрелом: ранена женщина

Марьинка снова попала под огонь сепаратистов. В результате взрыва мины осколочные ранения получила 43-летняя местная жительница.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
- В Марьинке на улице Садовой осколочное ранение получила 43-летняя женщина. Мина разорвалась на соседнем дворе. С ранением бедра и руки женщину доставили в Кураховской больницу, где ей оказывается необходимая помощь, - написал он.
Состояние пострадавшей, по словам главы Донецкой области, врачи оценивают как средней степени тяжести.