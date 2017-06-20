В Горняке исчезла 6-летняя девочка

Девочка пошла в магазин вчера около 14.00 часов, и до сих пор домой не вернулась. Мать заметила исчезновение дочери вечером и тогда обратилась в полицию.
Кроме пропавшей Алины, в семье воспитывается еще четверо детей, мать злоупотребляет спиртными напитками. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
- Полицейские устанавливают возможных свидетелей, опрашивают соседей, прочесывают каждую улицу города. Задействованы кинологи со служебными собаками с Покровска и Мариуполя, используется квадрокоптер. Поиски продолжались всю ночь, но пока местонахождение пропавшего ребенка не установлено, - рассказывают в полиции.
Приметы ребенка: рост - 110 см, светлые волосы, среднего телосложения, круглое лицо, голубые глаза, курносый нос, пухлые губы, на пояснице родинка в форме сердца, имеет дефект речи. Была одета - разноцветная футболка, бриджи темного цвета, разноцветные шлепанцы.
Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении ребенка, обращаться на линию 102, или по телефонам: +38 (096) 368 83 98; +38 (063) 342 69 43; +38 (050) 020 98 46; +38 (095) 696 17 57.
До ТеБе