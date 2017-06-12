На Донбассе за 2 дня уничтожили более 3 тыс. взрывоопасных предметов

10 и 11 июня на территории Донецкой области спасатели проводили работы по расчистке территории региона от взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.
«Всего было изъято и уничтожено 3014 взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, в Бахмуте (до переименования Артемовск) пиротехники изъяли и уничтожили гранату РГД-5, в Славянском районе – 3009 патронов калибром 7,62 мм и 5,45 мм, артиллерийский снаряд калибром 122 мм. Пиротехнические работы также проводились в Александровском районе, где был изъят и уничтожен артиллерийский снаряд калибром 76 мм, а на территории Торецкого городского совета – 2 артиллерийских снаряда калибром 76 мм.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, за прошедшую неделю пиротехники на Луганщине также обследовали 37,55 га местности, где обнаружили и изъяли 248 единиц взрывоопасных предметов.
«За прошедшую неделю с 05.06.17 по 11.06.17 пиротехниками было обследовано 37,55 га местности, где обнаружено и изъято 248 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 67 артиллерийских снарядов, 12 минометных мин, 9 ручных гранат, 2 единицы инженерных боеприпасов, 56 подрывников, 54 единицы боеприпасов и 48 единиц других взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении пресс-службы.
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