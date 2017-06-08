В ДТП вблизи Мариуполя пострадали четыре человека, двое из них - дети

В Мариуполе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

Вблизи Бахмута перевернулся автобус с пассажирами

На железнодорожном переезде в Селидовском районе автобус попал под поезд

Прокуратура контролирует расследование по факту взрыва бытового газа в многоэтажке Мариуполя

Под Волновахой джип с украинскими военными попал в ДТП

Прокуратура Донецкой области устанавливает обстоятельства ДТП с участием милиционера