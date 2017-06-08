Двое детей 9 и 10 лет пострадали в результате аварии в Мангуше вблизи Мариуполя. Они и еще две женщины были пассажирами двух легковушек, попавших в ДТП.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.
- По предварительным данным, в 09.30 водитель автомобиля «ВАЗ-2101», двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ДЭУ Ланос», под управлением 38-летнего водителя, который двигался по главной дороге. В результате происшествия пострадали трое пассажиров «Ланоса» - 32-летняя женщина, 9-летняя девочка и 10-летний мальчик и 77-летняя пассажирка ВАЗа.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
До ТеБе
В ДТП вблизи Мариуполя пострадали четыре человека, двое из них - дети
0
94