Донецкая область осталась без водоснабжения

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Ситуация с водоснабжением в Донецкой области продолжает оставаться сложной

Информация о водоснабжении населенных пунктов на 5 ноября

Топ за неделю 1828 1409 836 800 798

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