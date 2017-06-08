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Донецкая область осталась без водоснабжения

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Происшествия
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Донецкая область осталась без водоснабжения

Сегодня, в результате военных действий, была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Прекращена подача воды из канала Северский Донец-Донбасс на четыре фильтровальных станций: Красноармейскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов: города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное) Старокрымские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

На Мариупольские фильтровальные станции вода будет подаваться из Старокрымского водохранилища.

Полностью прекращена подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции, так как эти фильтровальные не имеют резервного источника водоснабжения.



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