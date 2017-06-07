ДФС под обстрелом, персонал эвакуирован

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Александр Хуг попал под обстрел в районе ДФС

На территории Донецкой фильтровальной станции обстреляли склады с хлором

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