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ДФС под обстрелом, персонал эвакуирован

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Происшествия
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ДФС под обстрелом, персонал эвакуирован

По сообщению от представителя самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрела, в связи с этим сотрудники станции были эвакуированы и укрыты в бомбоубежище.

Обстрел случился примерно в 15:30, по словам представителей ДНР, обстрел вели отряды ВСУ. Персонал в спешном порядке был эвакуирован, информация о пострадавших не поступала.

Сейчас обстрел продолжается, используются минометы калибра 120 мм., также обстрел ведется из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов с применением стрелкового оружия.

Несмотря на обстрел, мероприятия по восстановлению и запуску фильтровальной станции продолжаются.



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