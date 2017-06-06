Террористы обстреляли школу и пограничную службу в Павлополе

Боевики не прекращают вооруженные провокаций по всей линии соприкосновения. В понедельник, 5 июня, разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Павлополе вблизи Мариуполя, а также частные дома в Красногоровке и Марьинке.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК.
- В частности, около 18 часов 5 июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Павлополь, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение крупного калибра. Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы и нанесли серьезные разрушения, - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-секретаря главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, в результате обстрела частично было повреждено здание отдела пограничной службы в Павлополе. Еще один снаряд не разорвался.
По жилищному сектору Красногоровки НЗФ ОРДО вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двух жилых домов по улице Ломоносова. В одном были выбиты стекла и посекли осколками фасад, а по второму адресу - взрывом мины повредило ворота.
В Марьинке вражеский снаряд разорвался прямо посреди улицы. Чудом никто не пострадал.
До ТеБе