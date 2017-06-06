Лента новостей

16:03
Искусственное осеменение свиней: эффективные современные технологии от «Сервис Центрпостач»
15:59
Японські в'язальні машини shima seiki - надійні та багатофункціональні
15:38
Безвизовый режим: ожидания туроператоров
15:33
МВФ утвердил пенсионную реформу для украинцев
15:28
Что необходимо купить первокласснику в школу
15:11
На Донетчине 893 человека числятся пропавшими без вести, – полиция
13:52
ДонОГА выделит 1 млн. гривен на гранты по исследованию истории края
13:43
В Краматорске прошел «Час смерти»
13:10
На пляжах Мариуполя появилась вода
12:47
Террористы обстреляли школу и пограничную службу в Павлополе
12:37
Особенности ухода за окрашенными волосами
12:15
ЕБРР раздаёт ваучеры
12:05
В Краматорске 51-летнего мужчину подозревают в развращении 8-летней девочки
11:58
На Донетчине предотвращена попытка незаконного возмещения 47 млн гривен НДС
01:31
Как оценить свою бизнес-идею?
23:41
Вратарь. История создания фильма
15:19
В Дружковке выбрали юную красавицу - 2017
11:44
В детсаду близ Мариуполя пытались скрыть отравление детей
11:40
Рынок кредитования в Украине по-прежнему безуспешный
11:29
Павел Жебривский: «Наша общая задача - выйти на государственную границу Украины»
23:27
В Краматорске презентовали фильм «Рубеж реальности»
23:13
Уолт Дисней. Вестник добра на экране
16:55
В Славянске арестован мужчина, который до смерти забил свою сожительницу
15:11
«Артемсоль» подвело итоги работы за май
13:18
В ДНР везли табачные изделия на сумму 45 тысяч гривен
13:09
Какой счетчик электроэнергии поставить в квартире?
12:36
АКХЗ направит 8 млн грн на улучшение условий труда и быта коксохимиков
12:16
Эксперты: Отложенное решение не значит – складывать радиоактивные отходы «под себя»
12:14
Общественная приемлемость становится основным условием развития атомной энергетики
11:35
Работодатели Донетчины уплатили почти 2 миллиарда гривен единого взноса
11:25
Мариупольский порт и АМПУ подписали Меморандум о сотрудничестве
10:53
Тельмановский район оказался под обстрелом, сгорело здание сельхозпредприятия
10:39
В Мариуполе две женщины обворовывали квартиры пенсионеров
10:35
Детям Курахово ДТЭК подарит скалодром
10:21
Два налога на бизнес, это реально?
10:17
Медицинская реформа в Украине, что будет дальше?
01:02
Проблемы с зубами? Затягивать нельзя
21:35
Гройсман открыл железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха
21:24
В Черкасской общине за месяц отремонтируют 3,5 км дорог
21:19
Министр энергетики и угольной промышленности посетил Угледар
19:51
Премьер-министр Украины заложил в Мариупольском порту зерновой терминал
15:49
В Краматорске прошел парад матерей
15:10
Официально: Александр Кучер покидает «Шахтер»
15:02
На жилье для переселенцев необходимо не менее 5 млрд долл., – Тука
14:53
Качественная полиграфическая продукция и ее применение
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Террористы обстреляли школу и пограничную службу в Павлополе

0
79
Происшествия
0
Террористы обстреляли школу и пограничную службу в Павлополе

Боевики не прекращают вооруженные провокаций по всей линии соприкосновения. В понедельник, 5 июня, разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Павлополе вблизи Мариуполя, а также частные дома в Красногоровке и Марьинке.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК.

- В частности, около 18 часов 5 июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Павлополь, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение крупного калибра. Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы и нанесли серьезные разрушения, - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-секретаря главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, в результате обстрела частично было повреждено здание отдела пограничной службы в Павлополе. Еще один снаряд не разорвался.

По жилищному сектору Красногоровки НЗФ ОРДО вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двух жилых домов по улице Ломоносова. В одном были выбиты стекла и посекли осколками фасад, а по второму адресу - взрывом мины повредило ворота.

В Марьинке вражеский снаряд разорвался прямо посреди улицы. Чудом никто не пострадал.
Террористы обстреляли школу и пограничную службу в Павлополе
Террористы обстреляли школу и пограничную службу в Павлополе
Террористы обстреляли школу и пограничную службу в Павлополе

До ТеБе


Похожие публикации

30-05-2017
Боевики обстреляли из тяжелого вооружения две фермы в Новолуганском
28-02-2017
Ночью боевики обстреляли прифронтовую Талаковку
2-02-2017
В Марьинке из-за обстрелов закрыли школы
24-05-2016
За минувшие сутки в АТО погибли семь военных
4-03-2016
В Павлополе открыли мост через реку Кальмиус
10-02-2015
Штаб АТО: сепаратисты обстреляли аэродром Краматорска из Горловки

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх