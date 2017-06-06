Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В Павлополе открыли мост через реку Кальмиус

За минувшие сутки в АТО погибли семь военных

Боевики обстреляли из тяжелого вооружения две фермы в Новолуганском

Террористы обстреляли школу и пограничную службу в Павлополе

Топ за неделю 1374 761 725 697 669

Интересное