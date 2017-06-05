В детсаду близ Мариуполя пытались скрыть отравление детей

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В детском саду Краматорска семь детей отравились раствором для белья

Расследование ДТП в Мариуполе с участием сотрудника полиции

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