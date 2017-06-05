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В детсаду близ Мариуполя пытались скрыть отравление детей

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Происшествия
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В детсаду близ Мариуполя пытались скрыть отравление детей

Трое воспитанников детского сада в Ялте Мангушского района попали в больницу из-за отравления еще 31 мая. Однако ни работники заведения, ни медики не обратились с сообщением об инциденте в полицию.

Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донбасса.

Сейчас факт задокументирован правоохранителями и начато досудебное расследование. В поселок Ялта Мангушский района была направлена комиссия из полиции и сотрудников прокуратуры.

- Первоочередные следственные мероприятия проведены, событие внесено в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст.137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают, что привело к недомоганию дошкольников, и выясняют, почему компетентные лица пытались скрыть указанный факт от правоохранителей, - говорится в сообщении.

Дошкольникам, в которых констатировано функциональное нарушение желудка, по информации полиции, назначено амбулаторное лечение.

До ТеБе


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