Тельмановский район оказался под обстрелом, сгорело здание сельхозпредприятия

Сегодня утром, территория самопровозглашенной ДНР вновь оказалась под обстрелом. Эпицентром военных действий стало село Луково Тельмановского района, которое находится вблизи КПВВ Гнутово. Из-за обстрелов был поврежден дом, а также сгорело здание сельхозпредприятие.
Обстрел случился рано утром, примерно в 5:40. Прямым попаданием снаряда был поврежден дом по улице Советская, 1 а. Также по сообщениям от "оперативного командования" самопровозглашенной ДНР сгорела тракторная бригада.
Уже стало известно, что огонь велся из минометов 120 мм. калибра. На место происшествия отправились офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдатели миссии ОБСЕ.