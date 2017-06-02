Тельмановский район оказался под обстрелом, сгорело здание сельхозпредприятия

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Восстановительные работы на линиях электропередач в районе ДФС пройдут сегодня

Зайцево под обстрелом: сгорели два дома

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