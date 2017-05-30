На Луганщине трое местных жителей подорвались на растяжке

В Новоайдарском районе (Луганская обл.) трое местных жителей получили ранения в результате подрыва на растяжке. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) в Facebook.
«Днем 29 мая трое жителей села Кряковка Новоайдарского района подорвались на растяжке, установленной врагом. Перед приездом врачей, место происшествия было оцеплено военнослужащими. Военные медики оказали пострадавшим помощь и доставили в военный госпиталь города Северодонецк», – сообщили в ОВГА.
Донецкие Новости