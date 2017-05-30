Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В Луганской области на "растяжке" подорвались военные

За сутки в зоне АТО подорвались 11 военных

В Станице Луганской на растяжке подорвались два человека

В Марьинке на растяжке подорвался украинский боец

В Луганской области двое военных подорвались на растяжке

На Луганщине трое местных жителей подорвались на растяжке

Топ за неделю 2077 1165 1116 823 666

Интересное