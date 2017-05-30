Прокуратура требует вернуть государству 46 га сельскохозяйственных земель

Краматорской местной прокуратурой установлены факты использования земельных участков коммунальной собственности при отсутствии правоустанавливающих документов.
Так, между Краматорским городским советом и двумя гражданами заключены договоры о временном пользовании земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 46,3 га для ведения фермерского хозяйства.
Впрочем, после окончания действия договоров землепользователи не вернули землю общине, а продолжили использовать ее для собственных нужд.
Прокуратура обратилась с исками в интересах государства в Краматорский городской суд об обязательстве освободить указанные участки и вернуть их в собственность громады Краматорска.