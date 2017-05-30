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Боевики обстреляли из тяжелого вооружения две фермы в Новолуганском

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Происшествия
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Боевики обстреляли из тяжелого вооружения две фермы в Новолуганском

Сегодня, 30 мая, боевики ОРДО в очередной раз открыли огонь по сельхозпредприятиям "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганске.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону в Общем центре контроля и координации (СЦКК).

- В результате попадания нескольких 120 мм мин повреждены две свинофермы. На одной из них случился пожар, который уже ликвидирован. К счастью, среди работников хозяйства пострадавших нет, - рассказали в штабе.

Сейчас в Новолуганском работает наблюдательная группа СЦКК, выясняются другие последствия обстрела.

До ТеБе


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