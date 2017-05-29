Какие города Донбасса заминированы

По оценкам специалистов, гуманитарное разминирование Донбасса (по сути почти не отличается от военного, но ведется специалистами служб по вопросам чрезвычайных ситуаций) может занять десятки лет, пишет «Сегодня.ua».
Заместитель координатора проектов ОБСЕ в Украине Джеффри Эрлих привел опыт Хорватии, где и спустя 20 лет после войны разминирование продолжается. А замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал срок приблизительно в 15 лет. «Сколько для этого понадобится средств – трудно даже прогнозировать. Той же Хорватии на это потребовалось $550 млн», – уточнил Тука.
Различные международные организации оказывают Украине финансовую помощь в вопросах разминирования. К примеру, месяц назад стало известно, что НАТО выделяет более миллиона евро на развитие службы разминирования Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Из-за своих высоких потребностей Украина является приоритетным партнером Альянса в этом отношении.
Как сообщил спикер Генштаба по вопросам АТО полковник Влад Волошин, с начала боевых действий группы разминирования ВСУ, ГСЧС и Госспецслужбы транспорта обезвредили на Донбассе более 250 тысяч взрывоопасных предметов, очистили более 1000 км дорог, 650 км железнодорожных путей и почти полторы тысячи различных объектов.
«В 2016 году начался этап так называемого нетехнического обследования, которое является обязательной составляющей гуманитарного разминирования. Обследование проводится с участием некоммерческих организаций и охватывает более 12,5 тыс. кв. км освобожденных от боевиков территорий Донецкой и Луганской областей. Мы пришли к выводу, что 7 тысяч гектаров действительно загрязнены взрывоопасными предметами», – рассказал Влад Волошин.
Представитель одной из таких некоммерческих организаций, британской HALO Trust, Юрий Шаграманян отмечает, что больше всего мин заложено возле Мариуполя, Краматорска, Славянска и Станицы Луганской. «Кроме того, там очень много неразорвавшихся снарядов», – добавил Шаграманян.