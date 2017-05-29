В Украине загорелась еще одна мусорная свалка

В селе Макуха Полтавской области загорелась свалка твердых бытовых отходов. Информация о пожаре поступила в 13.25 воскресенья, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.
Прибывшие на место вызова спасатели установили, что на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов гори мусор на 0,15 га. Пожар локализовали в 19.51.
"По состоянию на 22.00 28 мая ликвидирован пожар на площади 0,011 га. Работы по тушению пожара продолжаются. Травмированных и погибших нет. Причина пожара сейчас устанавливается", – говорится в сообщении.