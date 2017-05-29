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В Красногоровке из гранатомета обстреляли магазин

Автостанция Донецка опять попала под обстрел, есть раненые

Последствия обстрела в Красногоровке: четверо раненых и 14 разрушенных домов

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