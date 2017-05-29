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Последствия обстрела в Красногоровке: четверо раненых и 14 разрушенных домов

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Происшествия
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Последствия обстрела в Красногоровке: четверо раненых и 14 разрушенных домов

Количество пострадавших от обстрела Красногоровки выросла до четырех. Об этом сообщают в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области.

Как мы уже сообщали, сегодня утром боевики расстреляли центр города - под огонь попали школа, больница и дома мирных жителей. Раненые три женщины и мужчина. Известно о 14 поврежденных зданий. На помощь людям направлены максимальные силы полиции. На месте происшествия находится заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, который руководит работой полиции.

Обстрел начался в 6.40 и длился около двух часов. Пострадали улице Толстого, Нахимова, Советская, Сковороды (Ворошилова), Маяковского, Б. Хмельницкого, Белинского.

Вследствие прямого попадания снарядов загорелись школа №2 и Красногоровская больница, где в то время находились пациенты. Были ранены двое женщин, проходивших лечение в неврологическом отделении.

Сотрудники полиции под обстрелом эвакуировали персонал и пациентов из больницы. Работниками ГСЧС, пожар в медучреждении и школе ликвидирован.

Еще два человека получили ранения в собственных домах. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

На место прибыл заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. По его распоряжению Волновахский отдел полиции и Марьинское отделение подняты по тревоге. Силы полиции направлены на помощь людям.

В Красногоровку для оказания помощи направлены дополнительные группы полиции - более 50 полицейских и 10 единиц транспорта. Наряды объезжают город. Их задача - фиксация последствий обстрела и выявления людей, которым нужна помощь.

До ТеБе


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