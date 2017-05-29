Последствия обстрела в Красногоровке: четверо раненых и 14 разрушенных домов

Количество пострадавших от обстрела Красногоровки выросла до четырех. Об этом сообщают в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области.
Как мы уже сообщали, сегодня утром боевики расстреляли центр города - под огонь попали школа, больница и дома мирных жителей. Раненые три женщины и мужчина. Известно о 14 поврежденных зданий. На помощь людям направлены максимальные силы полиции. На месте происшествия находится заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, который руководит работой полиции.
Обстрел начался в 6.40 и длился около двух часов. Пострадали улице Толстого, Нахимова, Советская, Сковороды (Ворошилова), Маяковского, Б. Хмельницкого, Белинского.
Вследствие прямого попадания снарядов загорелись школа №2 и Красногоровская больница, где в то время находились пациенты. Были ранены двое женщин, проходивших лечение в неврологическом отделении.
Сотрудники полиции под обстрелом эвакуировали персонал и пациентов из больницы. Работниками ГСЧС, пожар в медучреждении и школе ликвидирован.
Еще два человека получили ранения в собственных домах. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
На место прибыл заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. По его распоряжению Волновахский отдел полиции и Марьинское отделение подняты по тревоге. Силы полиции направлены на помощь людям.
В Красногоровку для оказания помощи направлены дополнительные группы полиции - более 50 полицейских и 10 единиц транспорта. Наряды объезжают город. Их задача - фиксация последствий обстрела и выявления людей, которым нужна помощь.
До ТеБе