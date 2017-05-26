На Донетчине бабушка напоила ребенка моющим средством

В Горняке четырехлетняя девочка отравилась моющим средством. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
«Девочка живет со своей бабушкой. В последнее время у ребенка начало болеть горло, и бабушка решила дать ей микстуру от кашля. Пенсионерка забыла, что в емкость из-под лекарственного средства она когда-то набрала моющее средство. Когда заботливая бабушка это вспомнила, было уже поздно. Женщина немедленно вызвала врачей, которые оказали девочке первую помощь», – сообщили правоохранители.
Здоровью малышки ничего не угрожает, а бабушке грозит наказание вплоть до лишения свободы.