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ООН: более 150 детей подорвались на минах в Донбассе с марта 2014 года

С начала года на Донбассе на минах подорвались 50 мирных жителей

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