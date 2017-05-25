С начала года на Донбассе на минах подорвались 50 мирных жителей

С начала года на Донбассе зафиксировано 50 фактов подрыва мирных жителей на минах. В результате погибли 16 человек, среди которых ребенок. Об этом заявил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-центр ОБСЕ в Twitter.
«В 2017 году Специальная мониторинговая миссия подтвердила 50 фактов подрыва мирных граждан на минах и неразорвавшихся боеприпасах. 34 человека получили ранения, в том числе 4 ребенка; 16 погибли, включая 1 ребенка», – сообщил Хуг.