Автостанция Донецка опять попала под обстрел, есть раненые

Сегодня, 24 мая, в Донецке под обстрел в очередной раз попала автостанция в поселке Трудовские (Петровский район Донецка), на данный момент известно о двух раненых мирных жителях.
Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «главу администрации» Петровского района Максима Жуковского.
Он уточнил, что в результате обстрела пострадали два мирных жителей: женщина и мужчина.
Мужчина получил тяжелое ранение бедра, повреждена артерия. Он госпитализирован в районную больницу №14.
Донецкие Новости