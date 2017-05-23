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Авдеевка оказалась под страшным обстрелом

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Происшествия
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Авдеевка оказалась под страшным обстрелом

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, сегодня, примерно в 16:20 по киевскому времени, сепаратисты самопровозглашенной ДНР, обстреляли жилой сектор города Авдеевки, известно, что ранение получил молодой человек 1987 года рождения.

Обстрел велся из реактивных систем залпового огня Град. Как рассказал глава военно-гражданской администрации города Авдеевки Павел Малыхин, случилось два прямых попадания в два жилых дома, еще восемь домов получили различные разрушения. Также ранение в голову получил молодой человек 1987 года рождения, которого доставили в городскую больницу.

Сейчас на месте происшествия работают бригады МЧС и сотрудники Национальной полиции города.


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