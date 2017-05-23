Пожар произошел вечером 22 мая. Горела квартира на пятом этаже пятиэтажки по улице Ярослава Мудрого в Краматорске.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.
- По прибытию к месту было установлено, что пожар происходит в квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. В ходе тушения пожара в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины 1954 г.р.. Пожар локализован на площади 20 кв. м в 22: 56, а окончательно ликвидирован в 23:50, - рассказали спасатели.
Причина пожара устанавливается.
До ТеБе
В многоэтажке Краматорска произошел пожар: погиб человек
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