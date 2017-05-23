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В многоэтажке Краматорска произошел пожар: погиб человек

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Происшествия
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Пожар произошел вечером 22 мая. Горела квартира на пятом этаже пятиэтажки по улице Ярослава Мудрого в Краматорске.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

- По прибытию к месту было установлено, что пожар происходит в квартире на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. В ходе тушения пожара в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины 1954 г.р.. Пожар локализован на площади 20 кв. м в 22: 56, а окончательно ликвидирован в 23:50, - рассказали спасатели.

Причина пожара устанавливается.

До ТеБе


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