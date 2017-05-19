Также в штабе АТО заявили, что боевики целились целенаправленно в жилой сектор, в котором отсутствуют военные украинской армии.
Последствия вчерашнего обстрела Широкино (фото)
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Как сообщили в штабе АТО, вчера 18 мая, поселок Широкино и Бердянское попали под мощный обстрел, в результате, в жилом секторе сгорели дома, множество разрушений. Ивестно, что жертв и пострадавших, к счастью нет.
Также в штабе АТО заявили, что боевики целились целенаправленно в жилой сектор, в котором отсутствуют военные украинской армии.
Также в штабе АТО заявили, что боевики целились целенаправленно в жилой сектор, в котором отсутствуют военные украинской армии.