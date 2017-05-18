Во время пожара в Славянске едва не погибли трое детей, которых мать оставила без присмотра

В частном доме Славянска произошел пожар из-за неисправной проводки. Чудом не пострадали трое детей один, два и три года, которых мать на ночь оставила самих.
Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области
- Около 01.00 часа ночи в полицию поступило сообщение от диспетчера МЧС о том, что в частном доме по улице Крымская произошел пожар. В доме находилось трое маленьких детей без взрослых. Соседи вовремя заметили возгорание, которое произошло возле входной двери дома. В это время дети спали в дальней комнате, именно это и спасло их от непоправимой трагедии. Предварительная причина пожара неисправная электропроводка, - рассказали в пресс-службе полиции.
Сейчас дети находятся в городской детской больнице. Признаков отравления угарным газом нет, однако у старшего мальчика врачи обнаружили дефицит веса и другие патологии.
У многодетной матери есть еще один сын. Мальчику 10 лет, он проживает с бабушкой. С мужем, отцом детей, женщина разведена. Ранее в поле зрения правоохранителей и социальных служб семья не попадала.
Горе-мать привлекается к административной ответственности за по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».
До ТеБе