В Краматорске случилось массовое отравление школьников

17 апреля, примерно в 10:00, в Детское территориальное медицинское объединение городской больницы №3 города Краматорска «скорой» доставили пять учеников общеобразовательной школы с признаками отравления.
В настоящее время установлено, что один из учеников 6 класса принес на урок кристаллы медного купороса из так называемого набора для экспериментов, легально продается в детских магазинах.
Четверо одноклассников облизали кристаллы, а пятый один из них проглотил. С острыми желудочными болями школьников срочно доставили в детскую больницу. После проведения всех необходимых лекарственных мероприятий, состояние пострадавших мальчиков оценивается как удовлетворительное.
Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета, выясняются все обстоятельства произошедшего.