В Мирнограде будут судить врача

Акушеру-гинекологу Мирноградской центральной районной больницы грозит до трех лет лишения свободы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, передает До ТеБе.
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
- Досудебным расследованием установлено, что в мае 2013 года акушер-гинеколог Мирноградской центральной городской больницы не предоставил роженице квалифицированную медицинскую помощь и установил неправильный диагноз без лабораторных подтверждений. В дальнейшем на основании неправильного диагноза женщине предоставлено лекарства, которые стимулируют роды, - рассказали в прокуратуре.
Преждевременные роды, по информации прокуратуры, привели к тому, что у новорожденного было диагностировано несколько неизлечимых болезней, в том числе: задержка всех видов развития, поражение центральной нервной системы, отек головного мозга.
Согласно выводам экспертиз, эти болезни не являются врожденными, а относятся к родовой травме и ее последствий. Сейчас ребенок имеет инвалидность.
В настоящее время прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении указанного врача. За ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей ему грозит до трех лет лишения свободы.