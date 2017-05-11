Донетчину попытались оставить без «Укртелекома»

В Донецкой и Днепропетровской областях абоненты «Укртелекома» временно остались без связи из-за целенаправленного повреждения одновременно на нескольких участках магистральных каналов в ночь на 11 мая. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.
«Сегодня ночью магистральные каналы Укртелеком, обеспечивающие связью восток Украины, подверглись массовой атаке. В 01:11 неподалеку от Новомосковска в двух местах перерезан канал Новомосковск – Павлоград, а в 04:04 в Днепре в кабельном колодце перебиты кабели участков Днепр-Кринички и Днепр- Каменское. Кабели только перерезаны. В результате наблюдается отсутствие междугородней связи для абонентов Днепра и области, а также отсутствие доступа в интернет для абонентов Донецкой области (подконтрольная территория) и, в частности, в Мариуполе и Краматорске», – написал Шуранов.
Он также отметил, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. На местах повреждений работают 4 бригады. Часть сервисов уже восстановлена.
«Услуги для абонентов Днепра и области восстановили. К сожалению, около 11 часов было новое повреждение на участке Волноваха-Марьинка в результате чего срок ремонта доступа в интернет для абонентов Донецкой области сдвинулся на несколько часов», – отметил представитель «Укртелекома».
Он добавил, что правоохранители уведомлены о факте целенаправленного повреждения магистральных каналов связи.
«О факте целенаправленного повреждения телеком инфраструктуры уведомлены полиция и СБУ. К сожалению, в таких случаях очень редко возбуждают уголовные дела так как ничего не украдено, а факт нарушения телеком инфраструктуры страны, по мнению правоохранителей не вполне достаточен для возбуждения уголовного дела», – написал Шуранов.
Донецкие Новости