Донетчину попытались оставить без «Укртелекома»

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"Укртелеком" сообщает о проблемах со связью и интернетом на Донбассе

В июле Укртелеком возобновил услуги связи для более 2 тысяч абонентов на Донбассе

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