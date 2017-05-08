В Селидовском районе от поражения током погиб человек
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Предварительно установлено, что пострадавший намеревался сделать подключение линии в обход прибора учета. При этом заявка на проблемы с энергоснабжением на данном участке линии или на выполнение каких-либо работ в электроустановках в энергоснабжающую компанию в эти дни не поступала.
ДТЭК Донецкоблэнерго настоятельно требует от жителей Донецкой области и всех предприятий региона соблюдать правила охраны электрических сетей, электробезопасности и инструкции по доступу к электроустановкам. Их нарушение может привести к смертельному случаю. На столбах электролиний и объектах компании нанесены предупреждающие об опасности знаки и в электроустановках есть винтовые замки повышенной сложности, но это не останавливает пытающихся незаконно проникнуть на территорию энергообъектов.
Обращаемся ко всем жителям области и предупреждаем о риске получить серьезные травмы или погибнуть от поражения электрическим током при попытках проникновения или нахождении на территории энергообъектов.