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В Селидовском районе от поражения током погиб человек

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Происшествия
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В Селидовском районе от поражения током погиб человек
В воскресенье, 7 мая 2017 года диспетчер Селидовского района электросетей ДТЭК Донецкоблэнерго получил сообщение от диспетчера ГСЧС о нахождении мужчины без признаков жизни на опоре воздушной линии 0,4кВ, расположенной в с. Новоэкономическое Селидовского района. На место происшествия тут же была вызвана скорая медицинская помощь и полиция. По данному факту проводится расследование.

Предварительно установлено, что пострадавший намеревался сделать подключение линии в обход прибора учета. При этом заявка на проблемы с энергоснабжением на данном участке линии или на выполнение каких-либо работ в электроустановках в энергоснабжающую компанию в эти дни не поступала.

ДТЭК Донецкоблэнерго настоятельно требует от жителей Донецкой области и всех предприятий региона соблюдать правила охраны электрических сетей, электробезопасности и инструкции по доступу к электроустановкам. Их нарушение может привести к смертельному случаю. На столбах электролиний и объектах компании нанесены предупреждающие об опасности знаки и в электроустановках есть винтовые замки повышенной сложности, но это не останавливает пытающихся незаконно проникнуть на территорию энергообъектов.

Обращаемся ко всем жителям области и предупреждаем о риске получить серьезные травмы или погибнуть от поражения электрическим током при попытках проникновения или нахождении на территории энергообъектов.


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