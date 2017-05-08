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Захарченко обвинил Украину во взрывах вблизи Саур-Могилы

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Происшествия
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Захарченко обвинил Украину во взрывах вблизи Саур-Могилы

Сегодня утром, вблизи мемориального комплекса Саур-Могила прогремело два взрыва, происшествие произошло перед началом торжественных мероприятий посвященных к 72-ой годовщине Великой Победы.

Позже стало известно, что после взрывов, саперы самопровозглашенной ДНР обнаружили еще 5 фугасных мин. Известно, что они были не радиоуправляемыми, а были заведены на определенное время.

В свою очередь «глава» самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что якобы к взрывам причастны украинские власти, которые решили таким образом преподнести «подарок». По словам Захарченко «сработало» шесть взрывных устройств, одно удалось разминировать, а еще два не разорвались.

Пострадавших во время происшествия нет.


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