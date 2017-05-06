В Курахово задержали пять человек, подозреваемых в связях с боевиками

На Донбассе за неделю задержали 24 сепаратиста

С начала года полиция зафиксировала почти 6,5 тысяч нарушений на дорогах области

В Донецкой области задержали отца и сына причастных к НВФ

С начала года на блокпостах Донетчины полицейские задержали 19 боевиков и 88 их пособников

За неделю на блокпостах Донецкой области выявлено 75 правонарушений

С начала месяца, в Донецкой области изъято более 32 кг. взрывчатки