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В Курахово задержали пять человек, подозреваемых в связях с боевиками

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Происшествия
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В Курахово задержали пять человек, подозреваемых в связях с боевиками

Полиция Донетчины провела оперативно-профилактическую спецоперацию в Курахово. Целью правоохранителей было очистить территорию от взрывоопасных «сюрпризов», диверсионных схронов и выявить лиц, которые могут быть причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований.

К мероприятиям было привлечено спецтехнику, развернут передвижной штаб со спецсвязью и выходом в интернет, а также внутренней сетью для быстрой онлайн-проверки граждан по базам МВД. Кроме того, полицейские с помощью квадрокоптер проводили аэроразведку.

За несколько часов было обследовано 24 базы отдыха и детские оздоровительные центры, часть из которых заброшены, 100 лодочных гаражей и 420 дачных участков.

В результате отработки зарегистрировано пять фактов изъятия оружия, боеприпасов, взрывчатки, два факта незаконного оборота наркотиков. Задержаны пять человек, которые сейчас проверяются на причастность к незаконным вооруженным формированиям. У одного из задержанных было изъято оружие и наркотики.
В Курахово задержали пять человек, подозреваемых в связях с боевиками

- По месту регистрации этого человека мы изъяли гранату и самодельный пистолет, а также наркотики - каннабис. Также в его доме была найдена атрибутика так называемой «ДНР», - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУ ЧП в Донецкой области Артем Кисько, сообщает До ТеБе.

Полицейские выяснили, что указанный гражданин является одним из организаторов незаконного референдума в 2014 году на территории Марьинского района и сейчас скрывается в оккупированном Донецке. По предварительной информации, в рядах боевиков он находится в звании «генерал казачьих войск» и имеет позывной «Палач».


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