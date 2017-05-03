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Суд ДНР приговорил местного жителя к 18 годам тюрьмы за шпионаж

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Происшествия
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Суд ДНР приговорил местного жителя к 18 годам тюрьмы за шпионаж

Как сообщили в пресс-службе так называемой прокуратуры самопровозглашенной ДНР, жителя города Донецка приговорили к 18 годам лишения свободы за шпионаж в пользу властей Украины.

«Приговором Военного Трибунала на правах палаты Верховного Суда Донецкой Народной Республики, гражданин, проживающий в Донецке, признан виновным в совершении преступлений по ст. 321 и ч. 1 ст. 256 УК ДНР. Обвиняемому назначена окончательная мера наказания в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В «прокуратуре» заявили, что житель Донецка, начиная с сентября 2014 года по апрель 2015 года собирал информацию о сепаратистах, а именно месторасположение блокпостов, численность военной техники и личного состава, затем ее передавал Главному Управлению разведки Украины. Известно, что осужденным были переданы фотоматериалы, а также схемы расположения техники, за все это житель Донецка получал денежное вознаграждение от ГУР Украины.


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