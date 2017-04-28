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В учебном заведении Мариуполя зарплаты платили "Мертвым душам"

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Происшествия
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В учебном заведении Мариуполя зарплаты платили "Мертвым душам"

Благодаря качественному поддержанию государственного обвинения в суде прокурором Мариупольской местной прокуратуры №1, должностных лиц одного из мариупольских лицеев осужден за присвоение 147 тыс грн.

Установлено, что женщина, работая помощником директора учебного заведения, предложила последнему трудоустроить своих племянников на должности слесарей-ремонтников. Как пояснила изобретательная обвиняемая, потому, что ее родственники работают за рубежом и на работу выходить не будут, их заработную плату можно оставлять себе. На данное предложение руководитель согласился.

В дальнейшем, ежемесячно в табеля учета использования рабочего времени ставили отметки об отработке рабочего времени псевдоработников, которые утверждались директором, и на основе этих документов им начислялась и выплачивалась заработная плата. Указанная схема продолжала действовать даже после того, как сменился директор лицея.

Таким образом, в течение 2011-2013 годов заместитель директора и двое директоров учебного заведения, имея в своем распоряжении зарплатные карты «мертвых душ», снимали через банкоматы их заработную плату и оставляли себе, чем нанесли материальный ущерб государству на общую сумму 147 тыс грн.

Приговорами Ильичевского районного суда Мариуполя, должностные лица за совершение указанных преступлений приговорены к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года .


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