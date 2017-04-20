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В Мариуполе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

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Происшествия
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В Мариуполе произошло два ДТП, в которых пострадали дети

Сегодня, 20 апреля, в Мариуполе произошло две аварии с участием детей. 10-летнего мальчика и 15-летнюю девушку доставили в медицинские учреждения.

В обоих случаях во время столкновения с автомобилями дети переходили дорогу, сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области.

В частности, на улице Митрополитская, иномарка на пешеходном переходе совершила наезд на школьника. По словам водителя, парень выбежал перед автобусом, который стоял по правой полосе.

Другое ДТП произошло по бульвару Шевченко. Автомобиль Дэу не пропустил девушку, которая в это время вышла из трамвая, и совершил наезд.

- Детей забрала скорая помощь, полицейские документируют последствия аварий. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, - сообщают правоохранители.

На местах ДТП работают следственно-оперативные группы полиции.

До ТеБе


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