Лента новостей

17:40
В Северодонецке могут пройти перевыборы
17:31
Славянскую ТЭС остановили из-за отсутствия угля
17:19
Шахтеры ДНР остались без работы
16:55
Представители ДонОГА побывали на встрече Женского информационного центра в Грузии
16:41
Почему так мало успешных трейдеров на валютном рынке Форекс
16:25
Новости ДНР вызывают негодование у представителей НАТО
16:21
В Украине закрывают школы из-за похолодания
16:14
Форекс для чайников - необходимый начальный уровень
15:40
Должностных лиц «Шахты Стаханова» будут судить за несоблюдение мер безопасности
15:31
В Славянске ликвидировали арсенал оружия
15:28
В Торецке протестуют против повышения тарифов на проезд
15:22
Долг Краматорска за теплоснабжение превысил 166,6 млн грн
15:19
В Авдеевке восстанавливают электросети
13:34
На содержание дорог Краматорска потратили почти три миллиона гривен
12:55
Как подобрать обувь ребенку?
12:07
Перемены политических и экономических площадок мира
12:02
Израиль. Место силы
11:53
Новости и события Луганской Народной республики
11:47
В Краматорске 3-летний ребенок остался без пальцев, мать осудили
11:38
Таможенники Донетчины присекли контрабанду табачных изделий через восточные морские ворота Украины
22:20
Онлайн-скрапбукинг покорил сердца пользователей
13:47
Как в Донецке отмечали Пасху
12:56
На поминальные дни в Горловке закрыли 6 кладбищ
11:59
В Покровске выгорело три гектара парка
11:54
Яблочные помощники
01:13
Донецкая ОГА подписала Меморандум с «Приватбанком»
23:25
В Зайцево побывал флюорограф
23:21
В Донецкой области провели фестиваль юных пожарников
23:16
Дети Александровского района ознакомились с символами Пасхи
23:10
В больнице города Мангуша произвели ремонт
23:05
Спасатели Мариуполя получили 400 комплектов боевой одежды
22:18
Ночной клуб, как бизнес
20:44
Кредиты онлайн - это быстро и удобно
19:39
В ДНР отменят комендантский час на Пасху
19:29
Samsung Galaxy S8 и S8+: обзор смартфона и знакомство с его фишками
18:51
Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал проникнуться духом Пасхи и прекратить огонь
18:29
Русский язык теряет популярность в СНГ
18:14
Действенные советы садоводам и огородникам
17:52
Бахмутскому району предоставили рекомендации по формированию общин
16:50
В Краматорске будут решать, как распределять жилье для переселенцев
13:09
Прокуратура Донецкой области не согласна с домашним арестом виновника смертельного ДТП
13:04
В Мариуполе очередь за загранпаспортами – до середины июня
12:49
Предприниматель из Артемовска нанес вред государству в размере 220 тыс грн
12:39
В Славянске зафиксировано бешенство: часть города на карантине
12:29
На неподконтрольной Луганщине ребенку взрывом оторвало пальцы
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Должностных лиц «Шахты Стаханова» будут судить за несоблюдение мер безопасности

0
78
Происшествия
0
Должностных лиц «Шахты Стаханова» будут судить за несоблюдение мер безопасности

Димитровским отделом Красноармейской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц обособленного подразделения «Шахта Стаханова» ГП «Красноармейскуголь» по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

Установлено, что начальник участка ремонтно-восстановительных работ, горный мастер этого же участка и горнорабочий по ремонту горных выработок - звеньевого участка, допустили нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее тяжкие последствия.

Так, в марте 2016 года был издан наряд шахтерам по ремонту горных выработок. Горный мастер вместе со звеньевым осмотрели рабочее место и дали указание подчиненным работникам на выполнение работ. Во время работы оборвался и упал правый бок конструкции рабочего полка с фрагментами породы, при этом был травмирован горняк, который от полученных травм скончался в больнице.

Таким образом, должностные лица не проконтролировали и не обеспечили соблюдение требований правил безопасности и технологии работ подчиненными работниками, что привело к гибели горняка.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.


Похожие публикации

10-04-2017
В Мариуполе будут судить должностных лиц промышленного предприятия
24-03-2017
В Мариуполе будут судить сотрудников металлургического предприятия
22-06-2016
В Торецке погиб горняк на шахте им.Дзержинского
13-04-2016
Горняк погиб, двое пострадали и одного ищут после обвалов на двух шахтах Донецкой области
11-04-2014
Прокурор области контролирует ход расследования гибели горняков на шахте им. Скочинского
23-07-2013
На макеевской шахте под завалами погиб горняк

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх