Должностных лиц «Шахты Стаханова» будут судить за несоблюдение мер безопасности

Димитровским отделом Красноармейской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц обособленного подразделения «Шахта Стаханова» ГП «Красноармейскуголь» по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).
Установлено, что начальник участка ремонтно-восстановительных работ, горный мастер этого же участка и горнорабочий по ремонту горных выработок - звеньевого участка, допустили нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее тяжкие последствия.
Так, в марте 2016 года был издан наряд шахтерам по ремонту горных выработок. Горный мастер вместе со звеньевым осмотрели рабочее место и дали указание подчиненным работникам на выполнение работ. Во время работы оборвался и упал правый бок конструкции рабочего полка с фрагментами породы, при этом был травмирован горняк, который от полученных травм скончался в больнице.
Таким образом, должностные лица не проконтролировали и не обеспечили соблюдение требований правил безопасности и технологии работ подчиненными работниками, что привело к гибели горняка.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд.