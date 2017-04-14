На неподконтрольной Луганщине ребенку взрывом оторвало пальцы

В ОБСЕ опровергают информацию об обстреле наблюдателей в Луганской области

В ОБСЕ сообщили, что въезд в поселок Коминтерново заминирован

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