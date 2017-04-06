Донецкая фильтровальная станция вновь остановлена из-за обстрелов

Как сообщает на своей странице в Facebook начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, Донецкая фильтровальная станция снова остановлена из-за обстрелов. Напомним, что станция была запущена вчера, 5 апреля в 13:20.
Помимо остановки фильтровальной станции, из-за обстрелов был ранен мужчина, который получил осколочное ранение во дворе дома по улице Шевченко, 75, написал начальник полиции в Донецкой области.
Стоит отметить, что Донецкая фильтровальная станция дает воду в город Авдеевку, Ясиноватую, частично в Донецк.