Во время обстрела Марьинки ранение получил 15-летний парень

Во время обстрела боевиками Марьинки осколочное ранение получил 15-летний парень. Сейчас ребенок находится в больнице, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Мальчик, 2002 года рождения, возвращался домой от соседей по улице Москаленко. Сначала ребенок услышал резкий звук, а потом почувствовала боль в правой ноге. Стоит отметить, что эта улица находится на окраине города и постоянно подвергается обстрелу со стороны террористов.
- В полицию о раненом мальчике сообщили сотрудники Кураховской больницы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Правоохранители проводят проверку, - сообщают в Нацполиции.
По факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
До ТеБе