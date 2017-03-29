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В частном доме в Мирнограде произошел взрыв: погибли два человека

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Происшествия
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В частном доме в Мирнограде произошел взрыв: погибли два человека

В Мирнограде устанавливают причину взрыва, жертвами которого стали два человека.

Трагедия произошла сегодня утром, сообщает ГУ Нацполиции Донецкой области.

- Сегодня около 8.15 в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение о том, что в частном доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. На месте работают правоохранители. Предварительная причина взрыва - неосторожное обращение с взрывоопасным предметом, - рассказывают правоохранители.

Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции нашли запал от гранаты. Установлено, что смерть обоих мужчин наступила в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Одним из погибших оказался хозяин дома 1956 года, лицо другого устанавливается.

До ТеБе


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