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В Харькове произошел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие

В частном доме в Мирнограде произошел взрыв: погибли два человека

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