В результате обстрела Ясиноватой, ранен мирный житель

В результате сегодняшних дневных обстрелов был ранен мирный житель. Обстрел велся по поселку Донецк-Северный, который находится на юге Ясиноватой. Об этом сообщили в пресс-службе городской «администрации».
По словам источник в «администрации» города, обстрел велся с украинской стороны.
«Сегодня, около 13:00, украинские силовики открыли огонь по поселку Донецк-Северный, а около 16:00 стало известно, что в результате разрыва снаряда осколочное ранение получил мужчина 1985 года рождения по улице Привокзальная, 10. Также зафиксировано попадание в многоэтажный дом №14 по этой же улице».
В «администрации» заявили, что обстрел продолжается, на данный момент известно об обстрелах в селе Спартак.