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В Мариуполе женщина выпала из окна

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Происшествия
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В Мариуполе женщина выпала из окна

6 марта, около 16 часов, в правоохранительные органы поступило сообщение от регионального филиала «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализныця» о том, что на территории поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт произошел несчастный случай с маляром-штукатуром указанного предприятия.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе представителей прокуратуры, полиции и судебно-медицинского эксперта.

Предварительно установлено, что жительница. Мариуполя 1963 г.р. в этот день выполняла штукатурные работы в помещениях кабинетов на третьем этаже поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт и выпала на улицу через оконный проем, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью.

Данные по этому факту внесены в Единый реестр с предварительной квалификацией по ч.2 ст.271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда).

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Мариупольская местная прокуратура №1.


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