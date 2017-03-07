В Мариуполе женщина выпала из окна

6 марта, около 16 часов, в правоохранительные органы поступило сообщение от регионального филиала «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализныця» о том, что на территории поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт произошел несчастный случай с маляром-штукатуром указанного предприятия.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе представителей прокуратуры, полиции и судебно-медицинского эксперта.
Предварительно установлено, что жительница. Мариуполя 1963 г.р. в этот день выполняла штукатурные работы в помещениях кабинетов на третьем этаже поста электрической централизации станции Мариуполь-Порт и выпала на улицу через оконный проем, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью.
Данные по этому факту внесены в Единый реестр с предварительной квалификацией по ч.2 ст.271 УК Украины (нарушение требований законодательства об охране труда).
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Мариупольская местная прокуратура №1.