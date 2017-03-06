Школьники в Бахмуте отравились кашей со стафилококком

В Бахмуте продолжают блокировать движение железнодорожного транспорта

В Бахмуте семья отравилась угарным газом

В Бахмуте потратят почти 200 тысяч гривен на книги

В Бахмуте 12 тысяч переселенцев остались без выплат

Как в Бахмуте праздновали День Защитника Украины

В Бахмуте стало вдвое меньше безработных