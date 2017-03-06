Школьники в Бахмуте отравились кашей со стафилококком

Причиной массового отравления школьников в Бахмуте стала стафилококковая инфекция.
По результатам исследований Государственной службы по вопросам безопасности с привлечением Бахмутского районного филиала Донецкого областного лабораторного центра МЗ Украины, очагом вспышки пищевой токсикоинфекции является столовая СОШ №5, где были выявлены нарушения санитарного законодательства.
- В каше и борще, которыми кормили школьников, был обнаружен стафилококк, - сообщил Александр Шульженко, и.о. начальника Управления ГУ Государственной службы по вопросам безопасности в Артемовском районе.
До ТеБе