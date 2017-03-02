Обстрелы Авдеевки продолжаются, - Жебривский

Подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС вместе с представителями Совместного центра контроля и координации вышли на осмотр и разминирование территории Донецкой фильтровальной станции. Только после этого ремонтная бригада сможет начать восстановительные работы, сообщает До ТеБе.
Об этом написал на своей странице в Фейсбук председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.
- Российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС. Хотя оккупанты сегодня утром активно обстреливали позиции наших военных вокруг Авдеевки, в частности, промзону. Стреляли из танков и минометов. По предварительным оценкам специалистов КП, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня, - говорится в сообщении.