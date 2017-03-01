В школьной столовой в Бахмуте отравилось 18 учеников

В Красноармейске родители выступили против школьного вымогательства

В Бахмуте найдена мертвая женщина и ее годовалая дочь

В детском саду Краматорска семь детей отравились раствором для белья

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.