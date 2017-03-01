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В школьной столовой в Бахмуте отравилось 18 учеников

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Происшествия
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В школьной столовой в Бахмуте отравилось 18 учеников

Артемовская местная прокуратура начала уголовное производство по факту массового отравления детей в одной из школ города Бахмут Донецкой области.

Вечером, 28 февраля, в Бахмутской детской больницы с диагнозом: пищевая токсикоинфекция, синдром гастроэнтероколит, поступили 16 учеников 1-10 классов. А уже утром в больницу обратилось еще двое детей с аналогичными симптомами. Известно, что все они питались в школьной столовой. Сейчас жизни детей ничего не угрожает, им назначено необходимое лечение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Следователями проведен осмотр столовой, в ходе которого изъяты журналы и другие документы, касающиеся школьной столовой. Проводится сбор материалов для установления всех обстоятельств происшествия. Со школьной столовой были отобраны пробы пищевых продуктов, смывы на кишечную палочку, патологическую флору и микробиологическое исследование.

Досудебное расследование продолжается.


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