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Вблизи Бахмута перевернулся автобус с пассажирами

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Происшествия
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Вблизи Бахмута перевернулся автобус с пассажирами

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Бахмут - Майорск». Рейсовый автобус перевозил 53 пассажира с Майорска в Бахмут. На месте ДТП работают сотрудники полиции и медики.

Об этом сообщает отдел обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции в Донецкой области.

- Около трех часов дня 54-летний водитель автобуса «БАЗ» не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего автобус перевернулся. За медицинской помощью обратились 7 человек, детей среди пассажиров нет, - сообщают правоохранители.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

До ТеБе


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