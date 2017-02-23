Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу

Как сообщил директор КП «Вода Донбасса» Олег Мокрый Донецкая фильтровальная станция вновь подверглась обстрелу, на этот раз пострадало здание фильтров.
«В половине восьмого утра в районе фильтровальной станции начался обстрел. Примерно в это же время были первые попадания на территории станции. Пробита кровля в здании фильтров. Сами фильтры не пострадали». – сказал Мокрый.
Также снаряды упали вблизи резервуаров, но не смотря на это, фильтровальная станция продолжает свою работу, заявил Олег Мокрый.
Также директор КП рассказал, что во время обстрела, люди были в панике, прятались в убежище. Сейчас будет налаживаться работа коллектива.