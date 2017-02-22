Мироновская ТЭС остановилась. Энергетики срочно восстанавливают ее работу

Сегодня, 22 февраля, в 17:46 из-за технических проблем был остановлен единственный работающий котел на ДТЭК Мироновской ТЭС. Электростанция прекратила выработку электроэнергии и, главное, тепла для поселка Мироновский. Сейчас энергетики выполняют срочные работы по включению в сеть резервного котла. Энергетики ожидают уже к 22:00 включить новый котел и восстановить подачу тепла в теплосеть поселка Мироновский. На ТЭС достаточно угля газовой группы, его поставка идет ежедневно.
Отметим, что для надежной работы Мироновской ТЭС зимой необходима одновременная работа как минимум двух отдельных котлов. Чтобы в случае аварийной ситуации на одном, второй котел смог удержать станцию.
На ДТЭК Мироновской ТЭС – уникальная возможность использования котлов с разным видом топлива – углем антрацитовой и газовой марок. Однако из-за блокирования поставок антрацитового угля из шахт Донбасса, руководители ДТЭК Мироновской ТЭС приняли решение отключить котел, работающий на антраците, т.к. осталось всего 10 тыс. тонн. Именно для такой ситуации, которая произошла сегодня, и необходимо было иметь запас альтернативного топлива.
Сегодня в сети находился котел № 4, который использует в работе газовый уголь.
Энергетики ожидают уже к 22:00 включить новый котел и восстановить подачу тепла в теплосеть поселка Мироновский.