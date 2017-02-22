Мироновская ТЭС остановилась. Энергетики срочно восстанавливают ее работу

Мироновская ТЭС попала под обстрел. Станция не работает

В Мировском под обстрелами погибла сотрудница ДТЭК Мироновской ТЭС

Мироновская ТЭС вновь производит электроэнергию для Украины после летнего ремонта

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